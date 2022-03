Gerardo Paiz: “En Guatemala hemos logrado controlar los enfrentamientos”

El presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, dice que con la medida que adoptó la Liga MX, de no permitir el ingreso de afición visitante, se solucionarán varios problemas.

Luego de la jornada violenta que se vivió el fin de semana en el estadio La Corregidora, donde aficionados de Querétaro y Atlas sostuvieron un sangriento enfrentamiento, el presidente de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, Gerardo Paiz, opinión que estos hechos violentos pudieron haberse evitado.

“El futbol no debería generar violencia, si no que al contrario, debería ser un espectáculo bonito y no deberían existir este tipo de pasiones que al final provocan estas tragedias. Creo que estos hechos pudieron haberse evitado con una buena seguridad”, expresó el mandamás de la Fedefut.

Además, recordó que el no permitir ingreso a la afición visitante en Guatemala, ha dado resultados.

“Nosotros implementamos esta norma desde hace años en Guatemala y hemos logrado controlar mucho el tema de los enfrentamientos entre aficiones. Con la taquilla que tienen los equipos mexicanos pueden meter una buena seguridad, buenos controles en los accesos en las entradas. La medida de la Liga MX de no dejar entrar a la porra visitante va a solucionar varios problemas”, dijo.

Mientras que sobre la solicitud de que México sea retirado como sede del Mundial 2026, Paiz dijo que no lo ve posible, pues en el caso de Querétaro el responsable es la Liga MX, la federación mexicana “no es responsable del tema de la violencia”.

Además, el dirigente recordó que en Guatemala la norma de que los partidos se jueguen solo con afición local sigue vigente y que eso no cambiará sino hasta que “la gente tenga otro tipo de cultura, entonces podremos evaluarlo, pero ahora no”, sentenció.

No reportan fallecidos

El brote de violencia en el partido entre los clubes Querétaro y Atlas la noche del sábado ha dejado 26 personas heridas hasta el momento y ningún fallecido, dijo este domingo el gobernador del central estado de Querétaro, Mauricio Kuri.

“El saldo de estos hechos al momento son los siguientes: 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria, 24 son hombres y 2 mujeres. De esos 26, tres fueron ya de alta, de los 23 aún hospitalizados, tres se encuentran graves, 10 delicados y los 10 restantes sin gravedad”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

