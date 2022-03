VIDEO. “Estoy muy orgulloso de ser ucraniano y lo estaré el resto de mi vida”, expresa Zinchenko

El defensor del Manchester City Oleksandr Zinchenko expresó que estaría combatiendo junto a Ucrania sino fuera padre.

Durante una entrevista para la “BBC”, el lateral izquierdo del Manchester City Oleksandr Zinchenko dijo que de no ser padre de una niña hubiera decidido acudir a su país para combatir la invasión rusa.

"I am so proud to be a Ukrainian." 💛

This is incredibly moving from Oleksandr Zinchenko.

Watch the full interview on Football Focus now on @BBCOne and @BBCiPlayer.#BBCFootball

— BBC Sport (@BBCSport) March 5, 2022