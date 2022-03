NFL acuerda poner fin a los protocolos contra el Covid-19

Los equipos siguen estando obligados a cumplir con cualquier normativa de salud pública estatal y local.

La NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL han eliminado todos los protocolos de COVID-19 de la liga con efecto inmediato, poniendo en pausa dos años de esfuerzos en gran medida exitosos para jugar durante la pandemia.

Los equipos recibieron un memorándum el jueves por la mañana en el que se detallaba la decisión, que estaba “basada en las tendencias alentadoras actuales en relación con la prevalencia y la gravedad” del coronavirus.

Muchos de los protocolos más severos de la liga habían sido retirados al final de la temporada 2021, incluyendo las pruebas obligatorias para los jugadores y el personal asintomáticos, los requisitos para llevar dispositivos de rastreo de contactos y las limitaciones de distanciamiento en las salas de pesas y las cafeterías.

Effective immediately, the NFL and NFLPA have suspended all COVID-19 protocols.

More: https://t.co/toxcy6n7b1 pic.twitter.com/cn0rfQYXMD

— ESPN (@espn) March 3, 2022