“Sería un sueño correr en París en los Juegos Olímpicos 2024 con Francia”, comentó Sivakov

La Unión Ciclista Internacional autorizó el cambio de nacionalidad a ciclista ruso Pavel Sivakov a francés.

El ruso de gran tradición familiar en el ciclismo, Pavel Sivakov, quien se encuentra dentro del pelotón WorldTour (1ª división mundial), lucirá en competición los colores de Francia, según lo anunció este viernes el equipo británico al que pertenece, Ineos.

“Yo quería convertirme en francés desde hace un tiempo y realicé la petición a la UCI (Unión Ciclista Internacional), pero al darme cuenta de lo que pasa en Ucrania en este momento quería acelerar las cosas”, declaró Sivakov.

El Ineos precisó que el cambio de nacionalidad fue aceptado el miércoles por la UCI.

Sivakov, de 24 años, se posicionó la semana pasada en contra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, como también lo hizo el jueves Aleksandr Vlasov (Bora), el otro corredor ruso en el la primera categoría del ciclismo mundial.

“Nací en Italia y me mudé a Francia con un año”, explicó el corredor. “Francia es el lugar en el crecí y donde estudié, donde me enamoré del ciclismo, lo que me llevó a la competición. Es como estar en casa. Tengo que dar las gracias a la UCI y a mi equipo Ineos Grenadiers por haberme apoyado en este proceso”, dijo.

La nacionalidad rusa, a pesar de no haberse criado o nacido en esa nación, la adquirió de sus padres, ya que, es hijo de ex cliclistas de Rusia, Alexei Sivakov y Aleksandra Koliaseva.

2022, here we are ! The new year is always a moment to turn a page, set new goals and start the next chapter. Let’s work hard and achieve new things, but always happy and with a smile (ref. to 2nd photo), all the best guys ! 💪🏻🙂 pic.twitter.com/8dCABmwNOm

— Pavel Sivakov (@PavelSivakov) January 1, 2022