Ronald Koeman reconoce que aún está dolido por su salida del Barcelona

"No me verás en el Camp Nou por un tiempo, no puedo hacer eso todavía. Con este presidente no puedo fingir que no pasó nada", afirmó el técnico neerlandés en una entrevista.

Ronald Koeman habló este jueves en el medio de su país ‘Algemeen Dagblad’ para dar su versión sobre lo ocurrido en Can Barça con su salida. Además, aprovechó para lanzarle varios ‘dardos’ al actual presidente del club, Joan Laporta.

El extécnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, rompió su silencio este jueves en el diario neerlandés para hablar sobre su situación en el club y su despido, del cual encuentra culpable a una sola persona: Joan Laporta.

“Yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento, después de las elecciones no hubo clic. Faltaba ese apoyo necesario desde arriba”, afirmó el de Zaandam, quién aseguró que su etapa en el Barça no fue una cuestión de dinero: “Lo importante no fue el dinero para mí. Tenía muchas ganas de triunfar como entrenador en el Barcelona, de hacer todo lo que pudiera”.

Koeman no entiende la salida de Messi y el fichaje de Ferran Torres

El neerlandés considera que, al ser fichado por la antigua directiva, no era valorado por el actual presidente. “Me di cuenta de que Laporta quería deshacerse de mí porque no estaba designado por él”, dijo.

Además, reconoció sentirse engañado por el mismo al admitir que “Laporta me dijo mil veces que Xavi no sería su entrenador, porque le faltaba experiencia”. Asimismo, se quejó sobre la falta de oportunidades en comparación con el egarense: “No me dieron el tiempo que le han dado al nuevo entrenador, Xavi. Todavía me resulta doloroso”.

En este sentido, también lamentó no haber tenido los fichajes que si ha tenido Xavi Hernández, como los de Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré y Ferran Torres: “A mí también me habrían gustado esos fichajes. Pero me alegro por el club, ya que ahora las cosas van mejor, y por los jugadores”.

Además, aseguró sentirse contento por uno de sus protegidos, como lo es Frenkie de Jong: “Es agradable verlo (a de Jong) jugar un buen fútbol a la antigua, tiene tanta calidad”.

En la entrevista, Koeman también habló de la salida de Lionel Messi del club, una operación que no vió con buenos ojos: “Fue ante la insistencia de la dirección del club que accedí a la salida de algunos jugadores para poner las finanzas en orden. Pero luego cuando ves que traen a alguien por 55 millones de euros poco después de dejar ir a Lionel Messi”, aseguró en referencia al fichaje de Ferran. “Entonces te preguntas si no estaba pasando algo más. ¿Por qué se tuvo que ir Messi?”.

El técnico neerlandés explica que aún está dolido por la forma en la que se dieron las cosas, y reconoce que cuando salió del Barcelona le costó volver a ver un partido de los azulgranas. Por el momento, ni se plantea volver a visitar el Camp Nou: “No me verás en el Camp Nou por un tiempo, no puedo hacer eso todavía. Con este presidente no puedo fingir que no pasó nada”.

