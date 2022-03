“Uso insulina y sensores”, la guatemalteca que juega en el Premundial

La capitana de la selección Sub-20 utiliza insulina y sensores para combatir la enfermad crónica que padece, pero pueden más sus ganas de jugar. Mira el video:

La pequeña Elisa Texaj se mostró muy ilusionada, este lunes, luego de que la Selección Sub-20 selló el pase a los octavos de final del Premundial de Concacaf, y quiso hablar de cómo se esfuerza día a día en el deporte que ama, incluso contra la enfermedad que padece.

El combinado nacional hizo una gesta histórica en el empate de 1-1 que protagonizó ante el combinado de Haití, pues es la primera vez que una selección femenina, en esta categoría, avanza a la siguiente ronda con la ilusión de clasificarse a un Mundial.

Sin embargo, llamó la atención la historia de la pequeña Elisa Texaj, capitana del equipo nacional.

Elisa Texaj habla sobre su diabetes

Tras sellar el pase, la jugadora nacional, se mostró ilusionada de cara a lo que se viene y espera que Guatemala siga siendo protagonista. “Todavía falta un paso más para poder disfrutar más, nosotras venimos para llegar hasta la final”, comentó Texaj.

Sin embargo, no se puede dejar a un lado el gran esfuerzo que hace Elisa, pues padece de diabetes, algo que no la ha detenido en busca de sus sueños y dice que espera seguir por mucho más tiempo en el futbol.

Para poder sobrellevar esta enfermedad crónica, Elisa debe utilizar insulina y sensores: “La diabetes es una enfermedad crónica que consiste en que el páncreas ya no produce insulina y yo uso insulina y sensores. La diabetes junto al deporte han sido mis mejores amigas”, comentó la nacional.

Elisa fue diagnosticada con diabetes tipo 1, desde los 4 años y con el pasar del tiempo ha pasado por momentos muy difíciles, incluso, estuvo hospitalizada varios meses, logrando despertar de un coma que se prolongó durante una semana.

“Gracias al deporte he mantenido una buena relación con mi enfermedad y me motiva a ser mejor dentro del campo para demostrar que no por tener una enfermedad crónica no se pueden hacer las cosas”, agregó.

Cabe mencionar que Elisa, originaria de Chimaltenango, ha formado parte de varios procesos de selecciones nacionales, desde que se unió a la Sub-17 en 2018. Mientras que en la Liga Mayor Femenina juega con Unifut-Rosal.

