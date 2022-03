VIDEO. El campeón del Mundo y ex capitán del Real Madrid, Iker Casillas, está en Guatemala

A través de redes sociales se difundieron imágenes de Iker Casillas en una finca ubicada en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Durante el inicio de la tarde guatemalteca comenzaron a circular imágenes en redes sociales sobre la visita de Iker Casillas a Guatemala, esto tomo como sorpresa a muchos internautas, ya que, se desconocía de la presencia del campeón del mundo.

Iker llegó a Guatemala como adjunto del director general de la Fundación Real Madrid, que desde hace más de 10 años mantiene una relación con la Fundación Carlos F. Novella.

El campeón del Mundo en Sudáfrica, compartió con niños y niñas de las escuelas sociodeportivas merengues implementadas en nuestro país e impartió una charla para conocer cómo se lleva a cabo el proyecto en Guatemala y para motivar a los pequeños a seguir adelante.

Sin ninguna publicación previa o algo que levantara la expectativa de una posible llegada a Guatemala, las reacciones en redes sociales de los seguidores de “el Santo” no se hicieron esperar en las diversas redes sociales.

“Iker Casillas está en Guatemala”, compartió este usuario en su cuenta personal de Twitter.

Entre las diversas reacciones se encuentra la del siguiente usuario, quien dice que Casillas “fue quien me hizo amar al Real Madrid y a la selección española. Con el cuadro merengue, Iker se convirtió en leyenda y colaboró con 19 trofeos.

Iker casillas en Guatemala y yo sin saberlo 🙃 mi jugador favorito el que me hizo amar al Real Madrid y la selección española, sin duda mi ídolo más grande en el fútbol, ojalá pudiera conocerlo 😪

Con la visita del meta histórico del Real Madrid, algunos usuarios esperan tener la oportunidad de conseguir algún recuerdo de la visita del español en Guatemala, como lo es el caso de este usuario, quien desea conocer al portero y poder tener el autógrafo de Casillas en alguna de sus camisetas.

@IkerCasillas Hola iker!!!!!! Soy tu fan y me entere que estás en Guatemala y mi mayor sueño sería conocerte 🥺 no se si hay algún lugar a donde te pueda conocer o mandar una camisa para que me la firmes ya que también soy un gran madridista!!!!!

