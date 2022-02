Rusia ha sido expulsada de FIFA y UEFA hasta nuevo aviso

FIFA y UEFA han expulsado de sus competiciones a Rusia, por lo que, el combinado nacional no podrá disputar su duelo de repesca hacia Catar 2022.

Luego de una reunión entre el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, por medio de la página Web del máximo ente del fútbol mundial, se informó que se ha suspendido la participación internacional de selecciones y equipos rusos por tiempo indefinido.

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions

▶️ https://t.co/Q2htzW3W9z pic.twitter.com/LFo1bUtqmm

— FIFA Media (@fifamedia) February 28, 2022