Kevin Moscoso está entre los nominados a mejor portero de Concacaf

El portero de Comunicaciones ha brillado en sus últimos compromisos internacionales por lo que se ganó su nominación, además el delantero ecuatoriano Juan Anangonó está nominado entre los mejores delanteros.

Grandes noticias para el futbol guatemalteco, el guardameta nacional Kevin Moscoso está entre los nominados al mejor portero de Concacaf, esto tras sus grandes actuaciones, tanto en Liga Concacaf 2021 como Liga de Campeones de Concacaf 2022.

El portero crema fue vital para que Comunicaciones lograra su boleto a los cuartos de final de la Concachampions, eliminando al Colorado Rapids en los octavos de final bajo una fuerte nevada.

También está entre los nominados a mejor delantero, el atacante de Comunicaciones Juan Luis Anangonó, quien finalizó como máximo goleador de la Liga Concacaf 2021, siendo pieza fundamental para que los albos conquistaran el título.

Para votar por Kevin Moscoso como mejor guardameta y Juan Anangonó como mejor delantero puede ingresar al siguiente enlace y emitir su voto -> https://www.concacaf.com/concacaf-awards

🗳 Nuestro portero Kevin Moscoso fue nominado como uno de los mejores porteros de @Concacaf. Votemos para que sea parte del XL ideal del 2021. 👻 👉 Vota por nuestro portero aquí: https://t.co/Fc2XZR2cxL #VamosCremas https://t.co/dw8iXD0GgP — Comunicaciones FC (@CremasOficial) February 26, 2022

Concacaf reconoce las grandes actuaciones de Moscoso

Luego del cierre de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, el máximo ente del fútbol en la región publicó el mejor once de la vuelta de los octavos de final de la Concachampions en la que Kevin Moscoso fue una de las estrellas destacadas.

Kevin Moscoso formó parte del once ideal luego de ser la figura de Comunicaciones durante el partido con 12 atajadas y aguantar su arco con un solo gol, el cual obligó la serie a irse hasta el punto de penal donde fue figura con tres penas máximas detenidas.

Moscoso no fue el único nacional dentro del once, al igual que en el mejor equipo de los octavos de final ida, José Manuel Contreras vuelve a repetir su participación en el once gracias a liderar el medio campo albo.

The Best XI of the Round of 16’s 2nd leg 🔥 #SCCL22 🗞 → https://t.co/GZhKTnKCsP pic.twitter.com/KbbwC0h7O1 — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 25, 2022

