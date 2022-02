Kevin Moscoso la figura del mejor once de la vuelta de octavos de la Liga de Campeones

Kevin Moscoso y, por segunda vez, José Manuel Contreras representan a Comunicaciones en el mejor once de las llaves de vuelta.

Kevin Moscoso fue uno de los jugadores destacados por Concacaf en el mejor once de la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones publicado este viernes en la web del ente encargado del fútbol en la región.

Al igual que en los enfrentamientos de ida, un jugador de Comunicaciones estuvo en la portada del once publicado por la Concacaf, esta vez en sustitución de Karel Espino, Kevin Moscoso estuvo en portada junto a Romell Quioto del CF Montreal.

Moscoso no fue el único nacional dentro del once, al igual que en el mejor equipo de los octavos de final ida, José Manuel Contreras vuelve a repetir su participación en el once gracias a liderar el medio campo albo.

La figura: Kevin Moscoso

Kevin Moscoso formó parte del once luego de ser la figura de Comunicaciones durante el partido con 12 atajadas y aguantar su arco con un solo gol, el cual obligó la serie a irse hasta el punto de penal donde fue figura con tres penas máximas detenidas.

“La actuación de Kevin Moscoso fue una de las mejores actuaciones de un guardameta en la reciente memoria de la Liga de Campeones”, publicó la Concacaf. Además agregó: “El nombre de Moscoso vivirá por siempre en el legado de Comunicaciones después de su destacada participación ante Colorado”.

El capitán: José Manuel Contreras

Por segunda vez en estos onces, José Manuel Contreras es parte del mejor equipo de la vuelta de octavos de final. El ‘Moyo’ fue el líder que Comunicaciones necesitó luego de perder un jugador en el minuto 16, “El veterano Contreras llenó el vacío con otra actuación incansable”, explicó la Concacaf.

Dentro del encuentro realizó dos robos y completó 24 de 29 pases, además convirtió el primer penal de la serie.

Así se completa el once:

Portero Kevin Moscoso, Comunicaciones

Defensa Arturo Ortiz, Pumas

Mediocampista Cristian Roldán, Seattle Sounders

Mediocampista Ismael Kone, CF Montreal

Mediocampista José Contreras, Comunicaciones

Mediocampista Elías Hernández, Club León

Delantero Talles Magno, New York City FC

Delantero Romell Quito, CF Montreal

Delantero Juan Dinenno, Pumas

