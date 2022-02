Galatasaray será el rival del Barcelona en octavos de final de Europa League

La última vez que se enfrentaron fue en septiembre de 2002, el triunfo se lo llevaron los blaugranas (0-2) en territorio turco.

El Barcelona se enfrentará al Galatasaray turco en los octavos de final de la Europa League, mientras el Betis se medirá al Eintratch de Fráncfort y el Sevilla al West Ham, tras el sorteo celebrado este viernes en Suiza.

El equipo azulgrana, que se impuso al Nápoles en los play-off de acceso a octavos (5-3 en el global de la eliminatoria), recibirá en la ida del cruce al Galatasaray, clasificado como primero de su grupo.

El Sevilla ha tenido, a priori, la peor suerte con el West Ham, un equipo que apunta en la sexta posición del campeonato inglés, pelando por meterser en puestos de Champions.

El Betis, que sufrió el jueves frente al Zenit de San Petersburgo para meterse en octavos, se enfrentará al Eintracht de Fráncfort por una plaza en los cuartos de final de la Europa League.

En los otros emparejamientos de octavos, el Rangers escocés se enfrentará al Estrella Roja de Belgrado, mientras el Braga se medirá al Mónaco francés.

El Oporto jugará contra Lyon francés, el Atalanta italiano se enfrentará al Bayer Leverkusen y el Leipzig, que eliminó a la Real Sociedad en los play-off de acceso a octavos, se enfrentará al Spartak de Moscú.

Los partidos se disputarán los jueves 10 y 17 de marzo, a excepción del Betis-Eintracht y Oporto-Lyon, que se jugarán los miércoles anteriores para evitar coincidir con los enfrentamientos del Sevilla y del Braga.

The round of 16 is set ✅

🤔 Best-looking tie? #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/aTxFLyNdpt

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 25, 2022