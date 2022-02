Conoce al New York City FC, próximo rival de Comunicaciones en Concacaf

Después de ganar la MLS Cup 2021 de manera agónica en la tanda de penaltis, ¿qué le queda New York City FC por conseguir? Inmerso desde hace algunas semanas en la carrera de la Liga de Campeones de Concacaf, los Pigeons van a tener que hacer malabarismos en el inicio de temporada para compaginar el torneo continental con la competición local.

Previo al inicio de la temporada, los neoyorquinos sufrieron bajas importantes como las de: James Sands, Jesús Medina, Tajouri-Shradi y Gudi Thórarinsson.

El equipo que dirige Ronny Deila tendrá difícil defender su trono esta campaña; la enorme calidad que tenía en la plantilla se ha visto mermada con tantas bajas y, de momento, no se ha puesto remedio con refuerzos.

Al margen de las selecciones del draft de la MLS y los futbolistas que ascendieron de la cantera, Thiago Martins (defensa) es el único fichaje de renombre que ha hecho New York City hasta ahora.

