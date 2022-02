El United saca un empate con sabor a victoria ante el Atlético

El Manchester United, de Cristiano Ronaldo, puso en apuros al Atlético de Madrid y resolverá la serie en casa. En la otra llave, el Ajax empató en su visita al Benfica.

El Atlético de Madrid no pudo tomar ventaja en casa y permitió que el Manchester United se llevara un empate 1-1 con sabor a victoria, en la ida de los octavos de final de la Champions League, en el Wanda Metropolitano. En el otro juego del día, el Benfica rescató un empate 2-2 ante el Ajax.

Joao Félix abrió el marcador en el minuto 6 del partido, mientras que Anthony Elanga puso la igualdad en el 80′. Sin embargo, el pase a los cuartos de final se definirá el 15 de marzo en Mánchester.

Por su lado, el Ajax también sacó un empate en Portugal. El partido de vuelta será también el 15 de marzo en los Países Bajos.

El Atlético arrancó el juego en gran forma y casi de inmediato se volcó al arco que defendía De Gea, primero con un remate de José María Giménez y luego con uno de Joao Félix.

Y fue el mismo Joao el que anotó el primero y único gol del juego. Lodi envío un gran centro desde la izquierda, Joao se adelanta a Maguire y marcó de cabeza.

El United intentó reaccionar con un pase de Lindelóf a Cristiano Ronaldo, pero Savic tapó y finalmente Kondogbia sacó el esférico.

🇵🇹 João Félix is the first Portuguese player to score a Champions League goal against Manchester United since Cristiano Ronaldo in November 2018 ⚽️#UCL pic.twitter.com/tKHWWJydjf

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2022