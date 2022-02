¡Histórico! La US Soccer cierra un acuerdo de pago igualitario para mujeres y hombres

Luego de seis años peleando por la igualdad, la US Soccer pagará un total de 24 millones de dólares entre sus seleccionadas en un día histórico para el deporte femenino.

Luego de que un grupo de jugadoras de la selección femenina estadounidense demandaran a la Federación de Fútbol de Estados Unidos en busca de ganar lo mismo que la escuadra masculina, este martes ambas partes anunciaron un acuerdo pago igualitario poniendo fin a una batalla legal de seis años.

U.S. Soccer and @USWNT are proudly standing together in a shared commitment to advancing equality in soccer. pic.twitter.com/Sp8q7NY0Up

— U.S. Soccer (@ussoccer) February 22, 2022