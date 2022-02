La selección femenina tendrá su segunda prueba en la eliminatoria ante Curazao

Guatemala, actual líder del grupo B del clasificatorio al Concacaf W, visitará a Curazao y buscará los tres puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla.

Luego de la goleada de las nacionales 9-0 sobre las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Guatemala disputará la segunda fecha del clasificatorio al Concacaf W ante Curazao este sábado.

“Jugamos como un equipo, mucho sacrificio y mucho amor. Dentro del plantel todas somos muy diferentes y esto nos ha hecho ser muy buen equipo. Ninguna jugadora se cree mejor que otra y tanto las titulares como las suplentes siempre traen buena actitud”, comentó Leslie Ramírez anotadora de un doblete el pasado miércoles.

Las nacionales jugarán en el estadio Rignaal Jean Francisca frente a su similar de Curazao, las caribeñas disputarán su primer partido de clasificatorio y será recibiendo a las nacionales a las 16:00 horas en horario guatemalteco.

Guatemala junto a la República Dominicana llegan a la segunda jornada como las selecciones más goleadoras del certamen, ambas escuadras ganaron por 9-0 su partido de la fecha 1.

En el listado de jugadoras de la selección de Curazao destacan 2 jugadoras del fútbol colegial estadounidense y 4 que juegan en el fútbol neerlandés. El Sparta Rotterdam, Feyenoord y Sporting son los clubes que aportan a la selección caribeña.

Here is the 20 Women Curacao squad for the Concacaf W Qualifiers 2 college students in the USA and of the 4 Dutch based players 2 play for Sparta Rotterdam 1 plays for Feyenoord and 1 plays for Sporting 70 i wish the womens team goodluck #Nosta12 pic.twitter.com/HDmsfOCKbu

— Curaçao football news (@Curacaofootbal1) February 8, 2022