Lewis Hamilton afirma que nunca pensó en el retiro

En la presentación del nuevo monoplaza de Mercedes, Lewis Hamilton desmintió los rumores de un posible retiro: "Nunca dije que lo fuese a dejar, me gusta lo que hago".

“Nunca dije que lo fuese a dejar, me gusta lo que hago”, afirmó este viernes el británico Lewis Hamilton, destronado por Max Verstappen luego de un último Gran Premio de F1 polémico en 2021, durante la presentación del nuevo monoplaza Mercedes.

“Fue sin duda un periodo difícil para mí, y fueron unos momentos en los que necesitaba realmente tomar distancia”, explicó el piloto de 37 años, que no se ha prodigado en declaraciones en los últimos meses después de haber perdido la ocasión de conquistar un octavo título mundial, un récord, en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dabi el 12 de diciembre.

Hamilton tendrá esta temporada un nuevo compañero, en la figura de su joven compatriota George Russell, de 24 años, quien sustituye al finlandés Valtteri Bottas, que correrá con Alfa Romeo.

Los dos pilotos ingleses estarán al volante del nuevo W13, que marca el regreso de una línea gris, lo que devuelve el sentido al sobrenombre de sus monoplazas: las ‘Flechas Plateadas”.

“Es un gran privilegio trabajar con este gran grupo de personas, tenemos la impresión de formar parte de una familia”, añadió Hamilton.

“Nunca lo había visto tan determinado”, declaró por su parte el director de la escudería Toto Wolff. “Lewis es el mejor piloto del mundo, y se le une uno de los más brillantes y prometedores de esta generación, George”, prosiguió.

