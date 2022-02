Comunicaciones, el único centroamericano que ganó en la Liga de Campeones de Concacaf

Los cremas destacan no solo por ser los únicos centroamericanos en ganar en los octavos de Concachampions, sino también por ser el único que sacó ventaja proviniendo de la Liga Concacaf.

Durante la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, Comunicaciones fue el único equipo centroamericano y proveniente de la Liga Concacaf que salió con ventaja en su serie.

Saprissa (Costa Rica), Guastatoya (Guatemala), Santos de Guápiles (Costa Rica) y Forge FC (Canadá) fueron los equipos que también consiguieron el pase a través del torneo previo.

Durante el martes, el Santos de Guápiles fue el primero de los clasificados por la Liga Concacaf en tener acción en Concachampios, los costarricense salieron con un resultado adverso 0-2 ante el New York City FC y ahora viajará a Estados Unidos en busca de la remontada.

A brace from Taty gives us the win in 🇨🇷

Now we prepare for the second leg 💪⬇️

— New York City FC (@NYCFC) February 16, 2022