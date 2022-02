El VAR se utilizará por primera vez en Guatemala en el jeugo Guastatoya vs. León

Concacaf dio a conocer las designaciones arbitrales para este encuentro, donde por primera vez, el estadio Doroteo Guamuch Flores tendrá VAR.

Con la ilusión de trascender en el torneo más importante de la región, Guastatoya saltará a la cancha para enfrentarse a uno de los rivales más rudos en el inicio de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, el León de México.

El juego se llevará a cabo este miércoles 16 de febrero en el estadio Doroteo Guamuch Flores a partir de las 17:00 horas, este encuentro tiene la particularidad que tendrá la presencia del VAR por primera vez en el Estadio Nacional.

The stage is set 🏆

Who's your pick to be the #SCCL22 champion? ↓ pic.twitter.com/mJEmYMTtEP

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 15, 2022