Djokovic está dispuesto a perderse más Grand Slams por no vacunarse

El aun tenista número 1 para la ATP, Novak Djokovic, dijo no ser un activista "antivacunas", pero que "Las decisiones que toma sobre su cuerpo son más importantes que cualquier título".

El tenista serbio Novak Djokovic, quien aún es el número 1 del Ranking de la ATP, dijo estar dispuesto a perderse los torneos de Roland Garros y Wimbledon por su rechazo a vacunarse, en una entrevista a la “BBC” en la que dijo que esta decisión no lo hace un activista “antivacunas”.

Novak Djokovic says he would rather skip future tournaments than be forced to get a Covid jab, in an exclusive BBC interview https://t.co/vLNeBvgp0M

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 15, 2022