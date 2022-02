VIDEO. ¡Dijo que sí! Taylor Rapp le propone matrimonio a su pareja al ganar el Super Bowl LVI

Durante la celebración de los jugadores de los Rams al ganar el Super Bowl LVI, Taylor Rapp aprovechó el momento para proponer matrimonio en la noche previa a San Valentín.

Un día antes a celebrar el día del amor y la amistad, San Valentín, Taylor Rapp le propuso matrimonio a su pareja en la misma noche que se coronó campeón del Super Bowl con la franquicia de los Angeles.

En las redes sociales con un video llamado “Más que un anillo esta noche”, Los Angeles Rams felicitaron a Rapp por la propuesta de matrimonio en el Super Bowl LVI.

Durante el festejo de los nuevos campeones de la NFL, Rapp aprovechó el momento de euforia frente a las cámaras y de rodillas cerca de sus allegados le propuso matrimonio a su pareja Dani Johnson y su respuesta para tranquilidad de muchos fue un sí.

MORE THAN ONE RING TONIGHT!!

CONGRATS, @trapp07!!! pic.twitter.com/LHt6qczuNv

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 14, 2022