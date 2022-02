Gareth Bale vuelve a la titularidad en Liga 19 jornadas después

Gareth Bale fue noticia en el once de Carlo Ancelotti, quien ante la baja de Benzema contó con el galés antes que Hazard o Luka Jovic.

Siendo una incógnita total para el Real Madrid, las múltiples lesiones de Gareth Bale lo han alejado de la regularidad y de su mejor nivel mostrado defendiendo los colores del cuadro Merengue.

Ante un posible rumor de una molestia entre entrenador y jugador, al igual que con Eden Hazard, Ancelotti respondió, en mediados de enero, al motivo por el que no ha tenido minutos cuando ha estado en el banquillo: “Es lo que pasa en todos los grandes clubes, que hay muchos jugadores buenos y puede pasar que seas muy bueno y no juegues”.

En la actual temporada el galés solo ha disputado 3 partidos, todos ellos han sido en LaLiga y ha conseguido una anotación en la alejado empate 3-3 frente al Levante en la jornada 2.

Durante la actual campaña, al 2021/2022, hasta 21 partidos se ha perdido el jugador por problemas de lesión y un par más fueron a causa del Coronavirus.

Los que menos juegan

Pese a no se constante en los onces de Carlo Ancelotti, en liga no ha sido el jugador que menos minutos ha tenido. Dani Ceballos y Mariano Díaz son los jugadores del primer equipo con mayor renombre que han tenido menos tiempo de juego. Andriy Lunin, el portero suplente, ha sido el único del primer equipo que no ha jugado en liga esta temporada.

En cantidad de partidos está muy cerca de alcanzar a Marcelo, quien ante las pocas rotaciones solo ha visto minutos en 5 partidos de liga. Bale ha disputado 193 minutos, muy de cerca se encuentran Isco (11) con 259 minutos y Luka Jovic (12) con 265, quienes han disputado más partidos pero han tenido muy poco tiempo de juego.

En el duelo ante el Villarreal en el estadio de La Cerámica, Bale completará el tridente junto a Vinicius y Marco Asensio, ya que, Karim Benzema no fue parte de la convocatoria.

