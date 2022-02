Bayern Munich sufre dura derrota en su visita al Bochum

Los bávaros sufrieron este sábado una sorprendente derrota por 4-2 en su visita al VFL Bochum.

Pese al doblete del goleador polaco Robert Lewandowski, el Bayern Múnich sufrió este sábado una sorprendente derrota por 4-2 en su visita al Bochum (11º), que le hizo cuatro goles en la primera parte, algo que no le sucedía al club bávaro desde 1975.

A pesar de la derrota, el Bayern conserva una ventaja de nueve puntos al frente de la clasificación de la Bundesliga con respecto al Borussia Dortmund, que el domingo jugará frente al Unión Berlín (6º).

Aunque este resultado no tiene consecuencias desastrosas en el campeonato nacional, es un serio aviso para el Bayern, uno de los favoritos a la Liga de Campeones, que en cuatro días visitará al Salzburgo en la ida de los octavos de final del torneo europeo.

Todo comenzó bien para los bávaros, que al poco de comenzar abrieron el marcador por medio de Lewandowski (9), pero ese gol provocó un tsunami de juego en el Bochum, que empató por después gracias a un tanto de Christopher Antwi-Adjei (14).

En el tramo final del primer tiempo, Jürgen Locadia logró el segundo de penal (38) y el costarricense Cristian Gamboa amplió diferencias con uno de los goles de la jornada (40).

Tras realizar un caño a un rival, el defensa ‘tico’ hizo la pared con un compañero que se la devolvió de taco y Gamboa, nada más pisar el vértice del área, se sacó un latigazo de derecha al palo largo frente al que nada pudo hacer Sven Ulrich, que este sábado sustituía a Manuel Neuer.

En pleno delirio local, Gerritt Holtmann logró el cuarto que sentenció el partido (44), aunque el Bayern pudo maquillar la derrota con el segundo tanto de Lewandowski a un cuarto de hora para el final (75).

El tercero en la clasificación, Bayer Leverkusen, podría colocarse a solo dos puntos del Dortmund si derrota al Stuttgart en el último partido del sábado (17º).

El otro Borussia, el de Mönchengladbach (13º) toma aire tras ganar 3-2 al Augsburgo, todo lo contrario que el Hertha Berlín (23), que se acerca peligrosamente a la zona de descenso después de perder 2-1 en su visita al colista Greuther Furth.

Dos equipos que buscaban seguir enganchados al tren delantero del campeonato, Friburgo (5º) y Eintracht Fráncfort (10º), ven de momento sus opciones comprometidas tras tropezar este sábado: el primero no pasó del empate 1-1 en casa ante Maguncia (9º) y el segundo perdió 2-0 en su estadio frente al Wolfsburgo (12º).

📽️ The twelfth of February, two thousand and twenty-two. Remember this day. The day @VfLBochum1848EN ran RIOT over @FCBayernEN in the #Bundesliga. 🎇 📅 pic.twitter.com/npvHOT7miV

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 12, 2022