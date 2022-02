Karim Benzema estará disponible para el duelo ante el PSG

Carlo Ancelotti confirmó este viernes que el delantero francés podrá tener minutos ante los parisinos el próximo martes en el Parque de los Príncipes.

Publicidad

Buenas noticias para el Real Madrid de cara al partido contra el PSG del próximo martes por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Y es que, Carlo Ancelotti confirmó que Karim Benzema si estará disponible para dicho encuentro.

El delantero francés estará en el Parque de los Príncipes, así lo confirmó el técnico italiano en el programa ‘El Golazo de Gol’, tras la pregunta formulada por el periodista Sergio Quirante, Ancelotti con un contundente “Si”, confirmó que Karim estará en París.

Ancelotti ampliará esta información en la rueda de prensa que está programada para este viernes, inmediatamente después el Real Madrid se entrenará por última vez antes de viajar a Villarreal para enfrentarse al ‘Submarino Amarillo’ este sábado, antes de la expedición al Parque de los Príncipes.

🚨 EXCLUSIVA 🚨 💣💥 Ancelotti confirma a @SQuirante que @Benzema va a llegar para el partido ante el PSG 📺 #Golazo pic.twitter.com/Z9xVjqXa25 — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 11, 2022

Benzema reaparecerá tras casi un mes de baja

Benzema, así, reaparecerá muy pronto después de un tiempo en la enfermería. El francés se tuvo que retirar en el 58′ del encuentro ante el Elche, el 23 de enero. De primeras se descartó una rotura en el isquio de la pierna izquierda, pero la evolución no ha ido según lo esperado inicialmente.

Le benefició la fecha FIFA de enero para no perderse un encuentro más de Liga, pero no estuvo disponible contra el Granada, así como no lo había estado en los cuartos de Copa donde los merengues cayeron ante el Athletic Club.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 👍 Benzema llegará a tiempo para jugar en París contra el PSG la semana que viene pic.twitter.com/x5RKefI4QV — Diario AS (@diarioas) February 11, 2022

A la espera de lo que suceda en la sesión de hoy, el ‘9’ no viene entrenándose con el grupo, lo que prácticamente le descarta para el choque ante el Villarreal de este sábado.

El martes, aunque no sea al 100%, Ancelotti sí podrá ponerle en el Parque de los Príncipes ante el PSG, en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, donde los merengues se medirán al equipo parisino.

(Visited 30 times, 30 visits today)