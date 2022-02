Guatemala baja un puesto en el ranquin FIFA

El no tener actividad durante la fecha FIFA de enero le pesó a la Azul y Blanco que descendió un escalón en el ranquin publicado este jueves.

Este jueves se publicó en ranquin FIFA, donde varias selecciones ascendieron varios escalones gracias a sus participaciones internacionales, este no es el caso de Guatemala que se vio afectada por no tener actividad en la ventana internacional de enero.

Después de ganar su primer título de la Copa Africana de Naciones el fin de semana pasado, Senegal continuó su ascenso a los escalones más altos del fútbol mundial colocándose en el puesto 18 del ranquin.

Con ocho de sus equipos ya en el Top 50 (1 arriba esta edición), la CAF consolida su tercer puesto en el ranquin de confederaciones, en detrimento de la AFC (4 equipos en el Top 50, una caída de 1). Las demás confederaciones tienen el mismo número de representantes que en el ranquin de diciembre de 2021: 26 para UEFA, 8 para CONMEBOL, 4 para CONCACAF y ninguno para OFC.

🇧🇪 Belgium still top 🥇

🇸🇳 Senegal and Canada make big gains 🇨🇦

📈 Check out the other climbers in the first #FIFARanking of 2022 👇https://t.co/oNwQTScIBB pic.twitter.com/479K7HpSYe

— FIFA.com (@FIFAcom) February 10, 2022