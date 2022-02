¡Oficial! El central alemán Niklas Süle firma gratis con el Borussia Dortmund para la próxima temporada

En una serie de movimientos que normalmente son inversos, Niklas Süle dejará el Bayern Múnich para fichar gratis por el Borussia Dortmund la próxima temporada.

El Borussia Dortmund anunció este lunes la incorporación del defensa central alemán Niklas Süle, quien luego de no renovar con el Bayern llegará gratis al Borussia a partir de la próxima temporada.

Borussia Dortmund has signed Niklas Süle for the 2022/23 season ✍️ pic.twitter.com/WC7EeffRXj

Süle, de 26 años, firmó hasta 2026 y se unirá a su antiguo compañero en el equipo bávaro, el internacional Mats Hummels, para reforzar una zaga que está concediendo muchos goles en la actual temporada.

El Borussia Dortmund, que ha encajado 36 goles en 21 fechas, se halla en la actualidad segundo en la Bundesliga, a nueve puntos del Bayern Múnich.

“Nos complace haber podido fichar a un jugador nacional alemán como Niklas Süle y retenerle por cuatro años”, enfatizó el director deportivo del BVB, Michael Zorc en su web.

Süle, que ganó la Liga de Campeones con el ‘Rekordmeister’ en 2020, se incorpora gratis a su nuevo equipo después de que fracasaran las negociaciones de renovación con el Bayern.

Llegado en 2017 procedente del Hoffenheim, Süle debía convertirse en la pieza angular de la defensa del conjunto muniqués, pero sus progresión se vio cortada por varias lesiones.

“Niklas nos mostró en conversaciones personales que está muy interesado en el Borussia Dortmund. Tiene mucha experiencia, tranquilidad en el juego de construcción y el físico necesario para dar el siguiente paso con nosotros a partir del verano”, comentó Sebastian Kehl, próximo entrenador del club en la pagina web del Borussia.

Según Fabrizio Romano, el central alemán firmará por un salario de 10 millones de euros más una serie de variables y su decisión de firmar por el Dortmund se dio porque su prioridad era mantenerse en Alemania, pese a tener ofertas de Italia e Inglaterra.

Niklas Süle will sign his contract with Borussia Dortmund until June 2026 including an option to extend. Salary €10m plus add ons. 🟡⚫️ #BVB

Süle received three proposals from Serie A and Premier League clubs – his priority was to stay in Bundesliga. He only wanted to join BVB. pic.twitter.com/gkrj2C8vZG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 7, 2022