La Senegal de Mané se medirá a la Egipto de Salah en la final de la Copa de África

Ambas escuadras lideradas por sus geniales dorsales 10 (Mané y Salah), compañeros en el Liverpool, buscarán alzarse con el trofeo más importante de selecciones en África.

Yaoundé (Camerún) será la sede del encuentro entre Egipto y Senegal en la final de la 33ª edición de la Copa de África este domingo (13:00 horas). El partido que será guiado por los dos mejores jugadores del continente, Mohamed Salah y Sadio Mané.

Un duelo que servirá de preámbulo para la doble cita en El Cairo y en Dakar en marzo, en un explosivo repechaje por un puesto en el Mundial de Catar-2022.

Egipto es ligeramente favorito para reforzar su reinado en la competición, después de haber dejado en el camino a otros favoritos al término de tres prórrogas y dos desempates a penales: Costa de Marfil (0-0, 5-4 en penales), Marruecos (2-1 en la prórroga) y Camerún (0-0, 3-1 en penales).

Senegal, por su parte, sueña con levantar al fin el trofeo luego de dos finales perdidas, en 2002 y en 2019. Su seleccionador Aliou Cissé perdió las dos, una como jugador y otra como seleccionador.

El camino de su equipo hasta la final ha sido menos tortuoso (Cabo Verde, Guinea Ecuatorial y Burkina Faso). Pero los dos finalistas presentan un punto en común: comenzaron con mal pie la competición.

Egipto perdió de entrada contra Nigeria (1-0) y después sufrió para derrotar a las modestas Guinea Bisáu y Sudán (1-0 en ambos).

Senegal vivió una fase de grupos discreta con un solo gol en su haber, y de penal en el último segundo partido, pena máxima que fue pitada por el árbitro guatemalteco Mario Escobar y terminó dentro de la red gracias a Sadio Mané contra Zimbabue (1-0), y sendos 0-0 contra Guinea y Malaui.

