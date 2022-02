Lewandowski: “El Premio The Best es más importante que el Balón de Oro”

El delantero polaco también se refirió a las declaraciones de Leo Messi: "Pidió que me dieran un Balón de Oro, pero para el The Best no me votó", afirmó Lewandowski en una entrevista.

Robert Lewandowski, delantero polaco que hace unas semanas conquistó el premio The Best de la FIFA, dialogó con una revista de su país, Pilka Nozna, en la que repasó su gran presente en el Bayern Múnich.

Lo que más sorprendió del futbolista polaco es que, desde su punto de vista, ganar el The Best es más valioso que obtener el Balón de Oro, galardón que se llevó Leo Messi en 2021. Además, confirmó que le dio el voto al argentino para el trofeo que se terminó quedando él.

El atacante polaco explicó los motivos por los que cree que el premio The Best tiene más valor que el Balón de Oro, premio que conquistó Lionel Messi a finales del año pasado.

‘‘He estado pensando últimamente y he llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí es más importante. En el Balón de Oro sólo votan periodistas, no hay una verificación clara.

En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de la FIFA. Los capitanes y entrenadores de cada selección nacional pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones, porque ellos saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión… Tal vez en el ránking de prestigio, el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí al ganar The Best me enorgullece porque sé lo duro que trabajé durante muchos años”.

Robert Lewandowski afirmó que él votó por Leo Messi en el premio The Best, sin embargo, reconoció que le soprendió que el astro argentino no haya votado a favor de él, después de sus palabras en la gala del Balón de Oro hacia su persona.

‘‘Yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro, ¿su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí”, concluyó el polaco.