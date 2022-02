¡Sorpresón en la FA Cup! El Manchester United cae eliminado ante el “Boro”

El duelo inaugural de la cuarta ronda de la FA Cup dejó como resultado la eliminación del Manchester United ante un equipo de segunda división.

El Manchester United quedó eliminado de la FA Cup en su duelo de cuarta ronda ante el Middlesbrough (2ª división) en Old Trafford, este duelo dio la sorpresa de la jornada, ya que, los “red devils” cayeron de manera prematura del campeonato.

El Manchester United quedó eliminado, ante la incredulidad de sus fans, al caer en la tanda de penales frente al Middlesbrough con un resultado final de 8-7 luego de haber empatado 1-1 durante el tiempo reglamentario y la prorroga.

Previo a llegar la tanda de penaltis, el equipo de Manchester tomó la delantera gracias a una anotación de Jadon Sancho quien hacía vibrar de emoción a la afición presente en Old Trafford al United con su gol al minuto 25. Cinco minutos antes, Cristiano Ronaldo pudo haber inagurado el marcador, pero “CR7” falló un penal.

El Middlesbrough, equipo que se encuentra séptimo clasificado del Championship (2ª división inglesa), igualó en el minuto 64 por medio de Matt Crooks. Con el marcador igualado, el equipo dirigido por Ralf Ragnick se mantuvo con el dominio sobre el “Boro”, pero su ventaja no fue traducida en goles y el empate se mantuvo hasta el final del encuentro.

Una tanda de penales emocionante

Juan Mata inauguró la tanda y no falló, con la esperanza de tirar el penalti decisivo, Cristiano Ronaldo tiró el cuarto penalti adentro también, pero hasta el momento no servía, ya que los jugadores de “Boro” no fallaban.

Con los cinco penales anotados comenzó la muerte súbita, a continuación todos los jugadores fueron anotando sus lanzamiento hasta llegar al penalti ocho. El joven sueco Anthony Elanga falló y su penalti errado condenó a los “Red Devils” quienes vieron como Martín Payero anotó el octavo y le dio la clasificación a octavos de final para los visitantes.

*Con información de AFP

