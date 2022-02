¡Memes! Internautas se burlan sin piedad del Real Madrid

Un estallido de memes se produjo en las redes sociales luego de que el Athletic eliminó de la Copa del Rey al Real Madrid.

Las redes sociales se inundaron de memes luego de que el Athletic se clasificó a las semifinales de la Copa del Rey y eliminó al favorito, Real Madrid, tras vencerlo por 1-0 cuando faltaba muy poco para el final. El otro clasificado es el Betis, que goleó 4-0 a la Real Sociedad.

Un tanto de Álex Berenguer (minuto 89) permitirá al Athletic pelear por una plaza en la final del torneo del KO y tomarse la revancha de la derrota ante los blancos en la final de la Supercopa de España en enero.

Los ‘Leones’, que ya habían eliminado al Barcelona en octavos, acabaron imponiéndose en un igualado encuentro, en el que el Real Madrid acusó la falta de su lesionado goleador Karim Benzema.

Los blancos, que ven escaparse la posibilidad del doblete doméstico Liga-Copa, sufrieron la intensa presión de los vascos sobre el césped.

“Hemos intentado como en otros partidos salir desde atrás, pero nos han apretado mucho, la presión que puso el Athletic fue muy grande y ahí tuvimos dificultades”, dijo Ancelotti, tras el partido.

A los 9 minutos, Dani García avisó con un disparo desde la frontal que obligó a lucirse a Thibaut Courtois despejando a córner.

