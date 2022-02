¡Oficial! Aubameyang se convierte en el cuarto fichaje del Barça en 2022

Aubameyang llega libre al Barça y se suma a los fichajes de Ferran Torres, Dani Alves y Adama Traoré.

El Barcelona suma músculo a su delantera con la llegada del delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang hasta 2025 tras rescindir su contrato con el Arsenal en el último movimiento azulgrana en el mercado de enero.

❗️ NEW SIGNING! ▶ @Auba is blaugrana!

“El jugador firmará contrato hasta el 30 de junio de 2025, con una opción de salida pactada el 30 de junio de 2023, y tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros (113 millones de dólares)”, afirmó el Barça en un comunicado.

El anuncio llega dos días después del cierre del mercado de enero el lunes, cuando se precipitaron las negociaciones por el delantero, de 32 años.

“Por Aubameyang entraron los documentos en la FA (Federación Inglesa) cuando faltaba un minuto para las 24 horas”, afirmó el martes el presidente del Barça, Joan Laporta, para ilustrar una negociación sobre la campana para que ‘Auba’ tuviera la carta de libertad.

⚡ For the match-winning moments

🙅‍♂️ For the iconic celebrations

😀 For making us smile

Thank you for everything, @Auba ❤️

— Arsenal (@Arsenal) February 1, 2022