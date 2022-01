¡Histórico! Rafael Nadal logra memorable triunfo en el Australian Open

El tenista español se convierte en el máximo ganador de Grand Slams (21 títulos) tras derrotar al ruso Daniil Medvedev en la final del Australian Open.

Este domingo se dio un partido que seguramente quedará grabado en la memoria de los amantes del tenis y del deporte, el tenista español Rafael Nadal se coronó como campeón del Australian Open tras derrotar en cinco sets a Medveded (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5), además se convierte en el máximo ganador de Grand Slams (21 títulos).

El laureado tenista español se convierte a sus 35 años en el único poseedor del récord de títulos en Grand Slam, que compartía hasta ahora con el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.

Another chapter is written 🏆@RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.

