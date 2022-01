Mason Greenwood, futbolista del Manchester United es arrestado

La policía de Manchester indicó que el delantero de 20 años ha sido arrestado bajo sospecha de violación y agresión a su pareja.

La policía del Gran Manchester indicó que hoy (domingo 30 de enero) iniciaron con las investigaciones de imágenes y videos en las redes sociales en línea publicados por una mujer que informa sobre incidentes de violencia física por parte de su pareja.

Se inició una investigación contra el futbolista Mason Greenwood y pueden confirmar que el futbolsita de 20 años ha sido arrestado bajo sospecha de violación y agresión. Permanece bajo custodia para ser interrogado. Las consultas siguen en curso.

