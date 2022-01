Liverpool anuncia el fichaje del colombiano Luis Díaz

El delantero cafetero se incorporará a los entrenos de los 'Reds' tras cumplir sus compromisos internacionales con la Selección de Colombia

El Liverpool Futbol Club ha completado el fichaje de Luis Díaz del FC Porto, sujeto a la concesión exitosa de un permiso de trabajo y autorización internacional.

El jugador de 25 años firmó un contrato a largo plazo con los ‘Reds‘ después de pasar un examen médico y finalizar los términos personales.

El delantero se enfrentó a los ‘Reds’ dos veces en la fase de grupos de la Liga de Campeones de esta temporada con el equipo portugués y había anotado 14 veces en 18 partidos ligueros esta temporada.

Luis Diaz is a RED 🔴 #VamosLuis

Díaz llegará a Merseyside una vez que haya completado sus juegos internacionales con la Selección de Colombia, que se enfrenta a Argentina en un partido de clasificación para la Copa del Mundo en Córdoba el martes por la noche.

Se une al Liverpool después de dos temporadas y media con el FC Porto, donde disputó 125 partidos y marcó 41 goles, y vestirá la camiseta número 23 que dejó vacante Xherdan Shaqiri.

Anteriormente había representado a Barranquilla FC y Junior FC en su tierra natal antes de dar el salto al futbol europeo en 2019 firmando con el FC Porto.

Hasta la fecha, Díaz tiene 31 partidos con Colombia, con siete goles para los cafeteros, destaca el tercer puesto en la Copa América que se disputó el año pasado en Brasil.

A message from our new Red 😍 #VamosLuis

January 30, 2022