Argentina vence a Chile y recorta distancias con Brasil

En un juego marcado por goles espectaculares Argentina sacó una importante victoria que le permite acercarse al líder Brasil. Chile cada vez está más lejos de Catar.

La selección de Argentina sacó este jueves una importante victoria en el estadio Zorros del Desierto tras vencer en condición de visitante 2-1 a Chile, en la decimoquinta jornada del Clasificatorio de Conmebol, un resultado que le permite acercarse al líder Brasil, que antes igualó 1-1 con Ecuador. Chile se aleja cada vez más del pase al Mundial.

Di María abrió el marcador en el minuto 9, pero Chile niveló las acciones en el 20, antes de que Lautaro Martínez colocara el segundo para la albiceleste en el 34.

Tras este resultado, Chile ocupa el séptimo lugar en la clasificación de la Conmebol con 16 puntos, lejos del tercer y cuarto que dan acceso directo al Mundial y que de momento ocupan Ecuador (24) y Uruguay (19). Sin embargo aún tiene una leve esperanza de pelear por el repechaje pues está a un punto de Colombia, que ocupa el quinto lugar, Perú es sexto, también con 17 unidades.

El juego arrancó con gran ritmo, con una albiceleste presionando para meter al local en su área y una selección chilena que no se dejaba intimidar. Pero fue Argentina la que dio el primer golpe.

Ángel Di María abrió el marcador cuando apenas transcurrían 9 minutos. El “Fideo” remató con la izquierda desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo, tras una asistencia de Rodrigo de Paul.

WHAT A GOAL BY DI MARIA FOR ARGENTINA 🤩🤩🤩pic.twitter.com/nQbpMc4TwW

