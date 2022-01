Luis Fernando Tena habló sobre los horarios de los partidos de Liga Nacional

"Hemos seguido todos los juegos, me gustaría más que los partidos se desarrollarán de noche, algunos juegos con el calor se vuelven lentos", afirmó el técnico mexicano en conferencia de prensa.

Este miércoles el técnico mexicano Luis Fernando Tena atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa para analizar el segundo microciclo de trabajo de la Selección Nacional.

El microciclo de trabajo tuvo una duración de tres días, donde el técnico mexicano pudo ver a nuevos elementos para la Azul y Blanco, destacando la inclusión del costarricense nacionalizado guatemalteco Andrés Lezcano y el legionario Gerardo Rabre quien juega en el futbol de Taiwán.

Tena da sus impresiones sobre su segundo microciclo de trabajo

Luis Fernando Tena afirmó que con su cuerpo técnico aún se encuentran en etapa de adaptación, señaló que los dos microciclos de trabajo han servido para conocer a varios jugadores y definir un sistema de juego.

“La idea ahora es conocernos, queremos conocer con quien se puede contar, lo más importante en un técnico de Selección Nacional es saber elegir, hablar de una alineación es muy difícil, hoy jugamos contra la sub-20, pero sin definir un once titular o suplente, nuestra base es el 4-3-3, pero puede variar dependiendo de los jugadores que podamos elegir”.

¿Qué le ha parecido la Liga Nacional?

“Hemos seguido todos los partidos, me gustaría más que los encuentros se desarrollarán de noche, algunos juegos con el calor se vuelven lentos, eso hace que el partido no tenga esa dinámica, he visto buenos partidos, me fijo mucho en el ritmo e intensidad, pero claro si se juega al mediodía es muy difícil que tenga bueno ritmo”.

“En estas dos jornadas he visto muy buenos jugadores, pero repito, ojalá se pudieran cambiar los horarios, me gustaría ver partidos con más ritmo, más velocidad y más dinámica, me ha gustado Guatemala, he encontrado gente muy amable, muy contenta, de buen humor, aquí la gente siempre está dispuesta a ayudar, la directiva impulsa y trata de ayudar, pero sobretodo los jugadores, que siempre quieren aprender, soy muy optimista con nuestro futuro futbolístico”.

‘Chucho’ López cambió de equipo…

“El cambio de Chucho es bueno para todos, esperemos que adquiera ritmo y siga creciendo, es un muy cambio para él y para el Necaxa”.

Gerardo Rabre fue novedad en los entrenos

“Gerardo (Rabre) es una muy buena persona, buen profesional, ha tenido el carácter de ir a jugar un futbol distinto como lo es Taiwán, ha dejado buena impresión, tanto humano como futbolístico”.

Primeros entrenos de Andrés Lezcano con Guatemala

“Jugadores nacionalizados hay en todo el mundo, nosotros también tenemos ese derecho de hacerlo, Lezcano se ha ganado el lugar, es un muy buen jugador, puede jugar por las bandas o como delantero, creo que eso se da en todas las partes del mundo, eso ya es parte del futbol”.

¿Qué opina de los jugadores guatemaltecos?

“El jugador guatemalteco tiene muchas virtudes, sobre todo muy buena disposición, los más jóvenes tienen alguna deficiencia en la formación, pero eso es normal, lo de los minutos para los jóvenes ayuda, creo que es beneficioso a que participen a los jóvenes, hay que invertir más en las fuerzas básicas, también tener entrenadores bien preparados”.

“No sé nada del tema de Kamiani, tenemos otros legionarios que se conocen, a todos ellos les seguimos la huella, tratamos de sacarle provecho a estos microciclos, obviamente queremos jugar, pero vamos nos vamos conociendo, de todo se saca provecho, pero nos adaptamos a las circunstancias”.

¿Espera tener partidos amistosos en la próxima fecha FIFA?

“No me preocupa que no haya partidos, claro que me gustaría, y espero que en la próxima fecha FIFA podamos jugar, es algo que todos queremos, lamentablemente por el virus no se ha podido, contra Canadá hubiera sido un rival interesante, espero que en la próxima fecha FIFA podamos jugar, no solo a nosotros, sino a los otros rivales”.

