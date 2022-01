Así se jugará la novena jornada de las Eliminatorias de Concacaf

Este jueves se reanudará la actividad de las eliminatorias de Concacaf con atractivos duelos.

Con la posibilidad de un cambio de posiciones entre Panamá y México, o alguno de los punteros, Canadá y Estados Unidos, si se descuidan, este jueves se reanudará la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial Catar-2022.

Luego de ocho fechas, Canadá es líder del octogonal final con 16 puntos, escoltado por Estados Unidos con 15 y después viene un inquietante empate en 14 unidades entre México y Panamá.

El equipo azteca tiene por ahora el tercer pase directo de la Confederación al Mundial por mejor diferencia de goles: 4 contra 2 de los canaleros, que al momento jugarían el repechaje.

De la mitad de la tabla para abajo, Costa Rica con nueve puntos se aferrará a la vida en esta triple jornada eliminatoria, mientras que Jamaica suma siete unidades, El Salvador seis y Honduras con tres parecen descartados, pero nada les impide ser un obstáculo para los de arriba.

