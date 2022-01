Varios deportistas guatemaltecos muestran su apoyo a Ana Lucía Martínez

Las redes sociales han sido el canal por el cual varios deportistas guatemaltecos han mostrado su apoyo a la futbolista guatemalteca tras no ser llamada a la Selección.

Publicidad

Luego de las declaraciones de Ana Lucía Martínez sobre su situación con el cuadro bicolor, Carlos Ruiz, Jorge Vega, Jean Márquez y varios exjugadores han mostrado su respaldo a la nacional luego de su mensaje al ser apartada de la selección y de las palabras de su entrenador Edy Espinoza.

Los orígenes dentro de este intercambio de palabras surgió luego de que en una entrevista para “ESPN Guatemala”, el técnico de la selección femenina, Edy Espinoza, comentó el motivo de no convocar a la nacional: “Si no obedece es como si jugáramos con una jugadora menos. Entonces no tiene sentido que ella sea parte de la Selección mientras nosotros estemos”.

Ante lo anteriormente dicho por el entrenador, la nacional respondió con un vídeo posteado en todas sus redes sociales aclarando la situación con la Azul y Blanco.

Mensajes de apoyo para Ana Lucía Martínez

Ana Lucía Martínez recibió el respaldo de varios exdeportistas como de atletas nacionales tras no recibir la convocatoria a la Selección Nacional, las redes sociales se han inundado de un apoyo masivo a la futbolista guatemalteca.

Carlos Ruiz: “Te entiendo muy bien crack, el siempre querer estar y aportar. No sé pregunta cuando eres parte y tampoco cuando no, lo viví también yo y te diré que el tiempo pone a todos en su sitio. Lo bueno es que te ahorrarán una paliza en clase económica. Porque ellos en first”

@AnaluMartinz20 te entiendo muy bien crack, el siempre querer estar y aportar. No sé pregunta cuando eres parte y tampoco cuando no, lo viví también yo y te diré q el tiempo pone a todos en su sitio. Lo bueno es q te ahorrarán una paliza 🛬 en clase económica. xq ellos en first — CR20 (@FishCr20) January 25, 2022

Jorge Vega: “Pasa cuando las autoridades no tiene idea de hacia dónde se debe ir! No tienen los objetivos claros y olvidan que están donde están, gracias al esfuerzo y sacrificio de los atletas que dan todo por Guatemala! ¡todo mi apoyo Ana Lucía Martínez digna representante del fútbol nacional!”

Pasa cuando las autoridades no tiene idea de hacia dónde se debe ir! No tienen los objetivos claros y olvidan que están donde están, gracias al esfuerzo y sacrificio de los atletas que dan todo por Guatemala! ¡todo mi apoyo @AnaluMartinz20 digna representante del fútbol nacional! https://t.co/OWfl7YgIYA — Jorge Vega López (@JorgeVegaGym) January 25, 2022

Carlos Figueroa: “Mucha fuerza Ana Lucía Martínez y gracias por lo que ha hecho poniendo en alto el nombre de Guatemala durante toda una carrera deportiva. Ánimo!!.

Considero falta de respeto y pésima la manera en que el cuerpo técnico de la selección femenina manejó el tema de Ana Lucía Martínez. Ni siquiera una llamada telefónica para avisar y explicar antes de hacerlo público…faltas a la disciplina? Cuáles fueron?…”hasta que no cambie su forma de pensar”, es decir que ninguna jugadora puede osar pensar distinto que el CT para poder ser convocada?…Al parecer lo que tenemos es un castigo porque como jugadora referente se atrevió a cuestionar la falta de amistosos…qué lástima!”

…"hasta que no cambie su forma de pensar", es decir que ninguna jugadora puede osar pensar distinto que el CT para poder ser convocada?…Al parecer lo que tenemos es un castigo porque como jugadora referente se atrevió a cuestionar la falta de amistosos…qué lástima! — Carlos Figueroa (@CarlosFigue29) January 24, 2022

Martín Machón: “Increible enterarme de esto, a la selección tienen que ir las mejores, y aparte eso de decir que faltas a la disciplina, bla, bla, bla… Es solo querer demeritar a la jugadora que ha trascendido por años en un futbol de alto rendimiento. Lamentable”.

Increible enterarme de esto, a la selección tienen q ir las mejores, y aparte eso de decir q faltas a la disciplina, bla, bla, bla…

Es solo querer demeritar a la jugadora q ha trascendido por años en un futbol de alto rendimiento.

Lamentable. — Martin Machon (@MartinMachon) January 24, 2022

Jean Márquez: “Increíble, vamos crack con vos siempre!”.

Increíble, vamos crack 💪🏼 con vos siempre ! https://t.co/XE6HQww9D6 — Jean M@rquez (@jeanmarquez12) January 24, 2022

(Visited 125 times, 125 visits today)