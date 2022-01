Robin Betancourth: “Mi meta es ser el goleador del torneo”

El delantero nacional Robin Betancourth desea ser el goleador del Clausura 2022 y llegar a la histórica cifra de 100 goles en su carrera.

Robin Betancourth, luego de ser uno de los jugadores más llamativos durante la jornada 2 del Clausura 2022 por su doblete ante Comunicaciones, está cerca de lograr la cifra de 100 goles como profesional.

El jugador del Cobán Imperial que ha tenido paso por Antigua GFC, Xelajú MC, Comunicaciones, Heredia y también por la selección nacional es importante en el parado táctico de Sebastián Bini en el Clausura 2022.

Durante una charla con las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas, el delantero nacional habló sobre la afición de Cobán, la actual temporada y su meta goleadora para su carrera, los 100 goles.

Robin Sueña con el campeonato de Liga y de máximo goleador

Debemos mantenernos así a lo largo del camino, esperamos que el torneo sea nuestro y quedar en la parte alta de la clasificación. No importa en lugar que termines sino ganar el campeonato, aunque que mejor que quedar en primera parte de la clasificación.

Ya llevamos 2 jornadas muy sólidas y debemos darle el reconocimiento a nuestra defensa y portero porque nosotros en cualquier momento podemos anotar y tener la portería a cero es importante.

Espero terminar anotando goles sin importar donde juego, lo importante para mí es aportar en el equipo y mi meta es ser el goleador del torneo.

#Clausura2022 | Así fue la anotación de Robin Betancourth para darle la ventaja a Cobán Imperial ante Comunicaciones. pic.twitter.com/jZK6MPRAn0 — Christoper Chang (@CChang_EUD) January 22, 2022

A 5 goles del centenar

Llevo 95 goles en mi carrera y para mí es una ilusión llegar a los 100. En lo personal es algo que he buscado desde que inicié a jugar y será algo importante para mi carrera.

La camisa conmemorativa para los 100 goles

Al llegar a los 100 goles celebraré con una camisola conmemorativa, la cual, estaré vistiendo debajo del uniforme cuando me falten 2 o 3 goles, la tendré preparada porque uno no sabe si uno puede anotar varios goles en un partido.

En mi camisa luciré mis fotos en los equipos que he disputado, menos Xelajú porque no encontré una foto mía celebrando un gol. Las imágenes que saldrán en la playera serán mías celebrando goles y también incluiré fotos de mis seres queridos que ya no están presentes porque siempre los llevo conmigo, además, tendrá una frase que dice “Betancourth 100 goles”

Los horarios de Liga Nacional

A nivel nacional en nuestra liga los horarios son muy complicados, jugar a las 3 es duro, pero el sábado hubo un buen clima y nosotros estamos adaptados para este clima. Se debe de jugar en climas óptimos para demostrar buen futbol.

Lo dura que es la afición de Cobán Imperial…

Somos un equipo muy criticado y exigido por la afición, a veces parecemos los visitantes. Uno pide que apoyen y que no nos griten de todo, anotar de casa da mucha satisfacción porque hacemos que las cosas cambien y podamos jugar más tranquilos.

