VIDEO. El brasileño Oscar habla sobre su posible fichaje por el Barça

Oscar estaría buscando su regreso al fútbol europeo luego de su marcha a China en 2017 y todo parece indicar que su destino será el FC Barcelona.

El Barcelona estaría intentando más movimientos en el mercado de fichajes de cara cierre de la temporada 2021/2022 y entre sus opciones el brasileño Oscar estaría en su orbita según lo confirmó el mismo jugador para el medio “TNT Brasil”.

Brazilian midfielder Oscar tells TNT Brasil: “From what I’m told, talks with Barcelona are not over yet. The problem is that they’re struggling to register signings… there has to be some departures from Barça”. 🇧🇷 #FCB

He’s been offered to Barcelona last week.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2022