Naomi Osaka cae en tercera ronda del Australian Open y no podrá revalidar el título

La japonesa defensora del título del Australian Open, cayó en tres sets ante la estadounidense Amanda Anisimova.

La vigente campeona Naomi Osaka, 14ª del mundo, cayó eliminada en 3ª ronda del Abierto de Australia este viernes al perder ante la estadounidense Amanda Anisimova (60ª) en tres sets.

Osaka, antigua número 1 del mundo, tiene en su palmarés cuatro títulos de Grand Slam: Abierto de Australia en 2019 y 2021, y US Open 2018 y 2020.

Después de su último título en Melbourne vivió un año 2021 complicado desde el punto de vista psicológico, reconociendo haber pasado por una depresión.

Por ello abandonó Roland Garros antes de su partido de 2ª ronda y renunció a disputar Wimbledon.

Después pondría fin a su temporada luego de su eliminación en tercera ronda del US Open en septiembre.

Anisimova buscará el pase a cuartos ante la N.1 del mundo Barty, que se impuso a la italiana Camila Giorgi (33ª) 6-2, 6-3.

Ninguna de las tres primeras rivales de Barty en este Abierto de Australia ha logrado romperle el servicio.

Barty, que ganaba 3-0 en apenas ocho minutos de partido, acabó llevándose la victoria en 61 minutos, después de que superase las dos primeras rondas en menos de una hora en cada uno de sus dos duelos previos.

Ganadora de dos títulos de Grand Slam (Roland Garros 2019 y Wimbledon 2021), la N.1 del mundo persigue su primer ‘Grande’ australiano. En 2020 había alcanzado las semifinales y en 2021 cayó en cuartos.

Giant slayer ⚔️

🇺🇸 @AnisimovaAmanda knocks out defending champion Naomi Osaka 4-6 6-3 7-6[5] to advance to the fourth round of the #AO2022.#AusOpen pic.twitter.com/4FkZhER6hy

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2022