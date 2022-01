Ya están a la venta las entradas para el Mundial de Catar 2022

A través de sus redes sociales, la FIFA informó sobre el proceso para comprar los boletos. Un sistema de sorteo permite a los candidatos espectadores internacionales comprar entradas a un precio inicial de 69 dólares.

La venta de entradas para el Mundial 2022 de fútbol de Catar (21 de noviembre-18 de diciembre) comenzó este miércoles con precios inferiores a los practicados en ediciones precedentes, según anunció la FIFA en un comunicado.

Un sistema de sorteo permite a los candidatos espectadores internacionales comprar entradas a un precio inicial de 69 dólares (61 euros), lo que supone un tercio menos que los precios vigentes en el Mundial de Rusia 2018.

El precio de una entrada para la final podría alcanzar sin embargo los 1.607 dólares (1.422 euros).

