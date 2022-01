Montoya: “El jugador tiene poco tiempo de descanso y eso impacta”

El técnico mexicano mostró su inconformidad por el poco tiempo de preparación que tuvieron los clubes de cara al Torneo Clausura 2022.

Antigua GFC inició con el pie derecho en el Torneo Clausura 2022, los aguacateros derrotaron por la mínima a Achuapa en el estadio Pensativo, el gol fue obra de Pedro Báez.

Pese al triunfo, el técnico mexicano Roberto Montoya no quedó satisfecho con el funcionamiento del equipo, asegurando que el tiempo de preparación para este torneo ha sido corto.

Los coloniales enfrentarán este fin de semana a Xelajú MC por la segunda fecha del torneo, donde Montoya se reencontrará con su compatriota Irving Rubirosa.

Esto dice Montoya sobre la preparación para el Clausura 2022

Roberto Montoya dialogó con el Mejor Equipo en el Súper Deportivo de Emisoras Unidas y admitió que no quedó satisfecho con el funcionamiento del equipo ante el Deportivo Achuapa el fin de semana pasado.

“No quedamos satisfechos, no estamos como pretendemos, no fuimos constantes, en varias ocasiones nos confundimos en las transiciones, lo importante son los tres puntos que sacamos en casa y eso nos da tranquilidad, no es lo mismo arrancar ganando a perdiendo”, afirmó Montoya.

“Tuvimos poco tiempo de pretemporada, apenas tuvimos al equipo completo el jueves, antes de la primera jornada, eso nos complicó, pero ahora que ya tenemos a la mayoría tenemos mejores referencias, el equipo irá mejorando de forma paulatina”, indicó el técnico mexicano.

Roberto Montoya también hizo eco sobre el poco tiempo de preparación entre el Apertura 2021 y el Clausura 2022, cabe resaltar que el torneo pasado finalizó el 2 de enero del año en curso.

“Es importante que se considere este tema, el jugador tiene poco tiempo de descanso y eso impacta, ellos merecen un descanso, desconectarse del futbol, afortunadamente nuestros jugadores se cuidan bien físicamente, después viene el tema táctico, pero eso es lo que nos compete, y toca preparar el partido del sábado, lo que tenemos que mejorar y trabajar para que el fin de semana sigamos sumando, esa es la intención”, concluyó Montoya.

