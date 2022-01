Listo para poner a Guatemala en alto, Mateo Llarena ya se prepara para las 24 Horas de Daytona

"Ahora voy con más experiencia y tranquilo para poner el nombre de Guatemala en alto”, dijo Llarena.

Con las pilas recargadas y listo para brillas, el piloto guatemalteco de 17 años, Mateo Llarena, pondrá rumbo a Daytona, Estados Unidos, este miércoles, correrá por segundo año consecutivo las míticas “Rolex 24 Horas de Daytona”, evento al que acuden los mejores pilotos del mundo.

Across the 60-year history of the #Rolex24, motorsports' greatest drivers have competed at @DAYTONA!

Don't miss this historic running in 2022 ➡️ https://t.co/oOok0ykOVm pic.twitter.com/umvCcpMaUb

— Rolex24Hours (@Rolex24Hours) December 17, 2021