En redes no perdonan y se desatan los memes de la premiación “The Best” 2021

La falta de los jugadores atacantes del Real Madrid en el once ideal, la vestimenta de Lionel Messi y el segundo "The Best" consecutivo para Lewandowski fue el bocadillo ideal para la explosión de memes en redes sociales.

Una gala virtual llena de peculiaridades fue la celebración de los premios “The Best” 2021, gala en la cual, la vestimenta de Lionel Messi, quien parecía estar en pijama fue de los datos que más salieron a relucir en el evento celebrado en Zúrich.

Otro de los aspectos llamativos fueron el premio a Cristiano Ronaldo, quien recibió un galardón especial por haberse colocado en lo más alto de la tabla de goleo de selecciones. A esto se le debe agregar la falta de Karim Benzema o Vinicius en el once ideal de la FIFA, cosa que desató risas entre los usuarios de redes sociales.

Jajajaja, Lionel Messi casi en pijama para el Zoom de los premios They Best… pic.twitter.com/GJAVQSHYsQ — SOLOFÚTBOLMEMES⚽ (@SoloFutbolMemes) January 17, 2022

Durante la ceremonia, el goleador polaco del Bayern Múnich Robert Lewandowski y Alexia Putellas conquistaron el premio “The Best” al mejor futbolista de 2021, otorgado por la FIFA este lunes por la noche en una ceremonia virtual desde Zúrich.

Messi nos representa a todos viendo la gala del ‘The Best’. pic.twitter.com/MKDgdHuKsD — Iniestazo (@INIE8TAZO) January 17, 2022

Lewandowski se sacó así la espina del Balón de Oro, el otro gran galardón individual en el fútbol, ganado a finales de noviembre por el argentino Lionel Messi.

Precisamente, Lewandowski, que ya había ganado el The Best en 2020, competía por este premio con Messi y con el delantero egipcio del Liverpool Mohamed Salah.

Los madridistas viendo que Messi está en equipo ideal del FIFA The Best pero no están Benzema, Vinícius y Mbappé. pic.twitter.com/IB8aGZRTiW — Deportes Cutre (@HoyEnDeportes4_) January 17, 2022

En el caso de Putellas, la centrocampista del FC Barcelona, de 27 años, realizó una extraordinaria temporada en 2021, ganando con el club azulgrana el campeonato español, la copa y, sobre todo, la Liga de Campeones.

En las votaciones, Putellas se impuso a su compañera en el Barcelona Jennifer Hermoso y a la australiana del Chelsea Sam Kerr.

sam kerr preparándose para que los culés vuelvan a citarle su famoso tweet cuando alexia o jenni ganen el the best pic.twitter.com/ehm35P2CK8 — nuk (@bonmapi) January 17, 2022

El galardón especial

Por su parte, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, recibió un Premio FIFA The Best por haberse convertido en el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones nacionales.

El astro portugués batió un récord del iraní Ali Daei que, hasta hace unos años, lucía inalcanzable. El premio fue entregado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La ceremonia de #TheBest resumida en una imagen pic.twitter.com/WFRWaUC3gN — Alex  (@alexculee) January 17, 2022

La ceremonia de entrega de estos premios se celebró de manera virtual, sin público y sin la mayoría de protagonistas, como consecuencia de la pandemia del covid-19.

Lewandowski presumiendo el the best que le ganó a Messi: pic.twitter.com/6w9tgvLBtl — nano bj (@_nanobj) January 17, 2022

*Con información de AFP y Christofer Chang

