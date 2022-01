El ‘The Best’ esta por premiar al futbolista del año 2021

El ganador de la pasada edición, Lewandowski, tendrá enfrente a Messi y Salah completando la terna de finalistas para el galardón que premiará al mejor futbolista de 2021 según la FIFA.

Robert Lewandowski, Mohamed Salah y Lionel Messi disputarán el premio ‘The Best’ que será entregado por la FIFA al mejor futbolista de 2021, la ceremonia se realizará en la sede del ente futbolístico en Zúrich, Suiza, este lunes.

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 7, 2022