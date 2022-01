“Todo lo que quiero es jugar, pero me presionan decidir mi futuro”, comenta Haaland

Erling Haaland explotó en rueda de prensa en contra de la directiva del Borussia Dortmund, quienes según el delantero le presionan para aclarar su futuro.

Durante la rueda de prensa post partido del duelo entre el Borussia Dortmund ante el Friburgo del pasado viernes, Erling Haaland reprochó a su club por implicarle demasiada presión para que anuncie su decisión sobre su futuro lo antes posible.

Erling Haaland: “Borussia Dortmund have started to put lot of pressure on me. They want me to decide now. And so… yeah, things will happen NOW. Even if I only wanted to focus on football and play football”. 🟡 #Haaland

Full interview ⤵️ @JanAageFjortoftpic.twitter.com/ZE8Bme8R0m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2022