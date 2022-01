Cristiano: “No es tan fácil cambiar la mentalidad de los jugadores”

El atacante portugués cuestionó la mentalidad de los jugadores del Manchester United. "No acepto que nuestra mentalidad sea menos que meternos entre los tres primeros", afirmó CR7 en una entrevista.

Para nadie es un secreto que uno de los grandes atributos de Cristiano Ronaldo, quien ha logrado convertirse en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, es su mentalidad ganadora.

El astro portugués es reconocido como un ganador nato, algo que contrasta notablemente con el actual momento del Manchester United, un club gigantesco que lleva varias temporadas de capa caída y que en este curso todavía intenta encarrilarse. En ese contexto, CR7 hizo declaraciones contundentes.

Tras un inicio de campaña turbulento, en Old Trafford decidieron despedir a Ole Gunnar Solskjaer para darle las riendas del primer equipo a Ralf Rangnick, un estratega alemán que revolucionó la Bundesliga con su trabajo en el RB Leipzig. Ronaldo sabe que está dentro de un vestuario en transición pero aún así no se conforma.

ℹ️ @Cristiano has issued a fitness update ahead of Saturday's #PL trip to Aston Villa…#MUFC | #AVLMUN

— Manchester United (@ManUtd) January 13, 2022