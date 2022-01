Ekstrom gana etapa de autos y Sunderland de motos en el Dakar 2022

Este lunes se llevó a cabo la octava etapa del Rally Dakar 2022, nuevos líderes aparecen en la lista de la competición y también hubo destacada participación latina.

El Rally Dakar celebró este lunes su octava etapa en la edición 2022, el sueco Mattias Ekstrom celebró la victoria en autos en la ruta especial de 395 km entre Al Dawadimi y Wadi Ad Dawasir, los autos híbridos de Audi fueron los más destacados, ya que sus dos compañeros, el francés Stephane Peterhansel y el español Carlos Sainz, fueron segundo y cuarto respectivamente.

Por su parte, el también francés Sébastien Loeb (Prodrive) fue tercero, recortando ocho minutos en la general al líder, el catarí Nasser al-Attiyah (Toyota).

El francés se coloca a 37 minutos del líder catarí, que se vio afectado por un problema de diferencial, pero que sigue con mucha ventaja en cabeza. Los Audi de Peterhansel y Sainz, segundo y cuarto, demuestran una vez más su competitividad a una jornada.

En motos, el británico Sam Sunderland (KTM) ganó la octava etapa y desplazó de la primera plaza en la general al francés Adrien Van Beveren (Yamaha).

