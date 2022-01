Mario Escobar dirige su primer duelo de la Copa Africana de Naciones

El arbitro nacional fue el encargado de dirigir la victoria de Senegal 1-0 ante Zimbabue por el grupo B de la Copa Africana de Naciones.

Senegal y Zimbabue se vieron las caras en su duelo por el grupo B de la Copa Africana de Naciones, el árbitro encargado del compromiso fue el nacional Mario Escobar, quien representa a Guatemala en la competición.

El partido entre Senegal y Zimbabue fue realizado con bastante intensidad y el gafete FIFA mostró tres cartulinas amarillas, pero durante el encuentro no hubieron jugadas polémicas. La mayor parte del compromiso mantuvo un resultado de 0-0 en el marcador hasta que en el minuto 94 la historia cambió.

La jugada más llamativa del encuentro fue el penalti que el árbitro nacional marcó al minuto 94, un disparo desde la frontal del área fue realizado por Senegal, pero en un intento de cobertura Kelvin Madzongwe detuvo el balón con la mano, comentiendo penal a favor de los “Leones de Teranga”.

FULL-TIME! ⏰#TeamSenegal 1⃣-0️⃣ #TeamZimbabwe

With a killer goal by Sadio Mané in the dying minutes of the match, the #LionsofTeranga secure their first three points. 💪#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #SENZWE pic.twitter.com/hmAzL0xl5S

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 10, 2022