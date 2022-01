VIDEO. Van Beveren y Loeb con grandes actuaciones en el Rally Dakar

Sam Sunderland, líder antes de la salida, perdió más de 20 minutos, al igual que Mattias Walkner, dejando el camino libre a Van Beveren para ponerse líder. Estos son los resultados:

Mientras que (Prodrive) fue el más rápido del día en autos y vuelve al segundo lugar de la clasificación general, Adrien Van Beveren (Yamaha) se puso líder en motos, en una 7ª etapa ganada por el chileno José Ignacio Cornejo (Honda). Así marcha el Rally Dakar 2022.

El ganador de motos de 2021, el argentino Kevin Benavides (KTM), fue segundo en la etapa y aprovechó para instalarse en el tercer cajón del podio.

Benavides quedó a 44 segundos de Cornejo y en la general está a algo más de cinco minutos de Van Beveren.

El australiano Daniel Sanders (KTM), que era tercero en la general de motos, tuvo que abandonar por una caída antes de la salida, por la que tuvo que ser trasladado al hospital, aunque las primeras informaciones indican que sus heridas no revisten de gravedad.

El inglés Sam Sunderland, líder antes de la salida, perdió más de 20 minutos, al igual que el austríaco Mattias Walkner (ambos a lomos de dos KTM), dejando el campo libre a Van Beveren para ponerse líder. En la categoría de autos, Loeb fue al ataque toda la jornada.

El piloto alsaciano ganó la etapa, pese a problemas de motor al final del día, y arrebató el segundo puesto en la clasificación general al saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota).

Loeb solo pudo ‘arañar’ cinco minutos respecto al líder, el catarí Nasser Al Attiyah (Toyota), que continúa sólidamente instalado al frente de la general, con casi 45 minutos de ventaja.

